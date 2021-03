Regionerne kæmper med at definere, hvilke borgere de nu skal vaccinere

Tag en tur med til Region Midtjylland. 1,3 millioner borgere er spredt ud over 30 procent af kongerigets samlede areal. Her bor i alt omkring 15.000 sukkersygepatienter, som alle på papiret kan siges at risikere et mere alvorligt sygdomsforløb end den gennemsnitlige midtjyde, der smittes med coronavirus.

Regeringen og Sundhedsstyrelsen har i en tolvtrinsraket defineret, hvornår landets borgere skal stikkes med den hidtil sparsomme mængde vacciner. Regionerne er i gang med at vaccinere målgruppe 2 til 6, og især gruppe 5 har efterladt borgerne og sundhedsvæsnet med en hovedpine: »Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19«, lyder definitionen.