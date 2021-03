Debat: Det er synd for børnene i Syrien, men ikke for deres forældre

Den anden debat om de danske statsborgere i Syrien på bare 24 timer viser onsdag tydeligt, at regeringen står i midten af et splittet Folketing, hvad angår spørgsmålet om de mindst 19 danske børn, der befinder sig i de kurdisk styrede flygtningelejre i Syrien.

På den ene side står regeringens støttepartier i fælles front og forlanger, at regeringen henter børnene hjem. For både Enhedslisten, SF og Radikale Venstre gælder det også, selv om man i nogle tilfælde risikerer at få deres forældre, som selv har valgt at rejse til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat, med hjem.

På den anden side står statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fast på en udlændingepolitik, hvor man ikke tillader at hente danske statsborgere, der er rejst til Syrien, hjem. Bedst eksemplificeret af statsminister Mette Frederiksen.