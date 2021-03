»Politisk kunne timingen ikke være bedre for Netanyahu«: Frederiksen kan blive rekvisit i israelsk valgkamp

Statsminister Mette Frederiksens vært ved dagens møde i Israel, premierminister Benjamin Netanyahu, har traditionelt ikke været vant til rosende omtale fra forhenværende socialdemokratiske udenrigsministre.

I de senere år har tidligere partiformand Mogens Lykketoft (S) i forskellige sammenhænge beskrevet Netanyahu som »ultranationalistisk«, »krigerisk« og »moralsk anløben«. Kort sagt en mand, som Lykketoft i andre sammenhænge har sagt, at han »afskyr«.

At Frederiksen har valgt at placere årets første udlandsrejse hos netop Netanyahu, der lige nu kæmper for at bevare magten i en corona-domineret valgkamp, har imidlertid sat en bremse på Lykketofts stemmebånd. Han oplyser til Politiken, at han vil nøjes med at give sit synspunkt til kende på partiets indre linjer.

Kjeld Olesen, der var socialdemokratisk udenrigsminister fra 1979-82, har lige siden fulgt godt med i den israelsk-palæstinensiske evighedskonflikt uden nogensinde at vise sympati for Benjamin Netanyahu. Med følgende korte kommentar lader Kjeld Olesen ane, at han ikke klapper i hænderne over statsministerens vaccinepolitiske fremstød:

»Jeg beklager meget, men her vil jeg sige ingen kommentarer. Og ingen kommentarer er måske også lidt af et svar«.