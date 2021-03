»Fuck jeres skam. Jeg ejer den ikke – og I ejer ikke mig«

Souha Al-Mersal blev gift for at slippe væk fra familien og skilt for at blive fri for manden. Hun ville være journalist og erobre verden, men familien kunne ikke forestille sig noget værre. Med kampagnen #deldinskam smider hun skammens lænker, men vil ikke misbruges til politisk muslimbashing. Så er der noget andet. Den evige kamp med mor. Den evige kærlighed til mor.