8 kvinder taler om skam: Ibbi El Hani fik en knytnæve i ansigtet, da hun sagde, hun ville være sanger og skuespiller: »Siger du til din far, at du vil være luder?!«

Jeg føler mig fortabt mellem to generationer. Den, som blev giftet væk, og den, som swiper mellem tusinde muligheder. Skulle jeg have nikket ja til fætteren med garanti for en ’i medgang og modgang’ understøttet af blodets bånd? Jeg ved det ikke. Jeg ved kun, at jeg ikke skal udskammes for ikke at være gift. At min holdbarhedsdato ikke er overskredet. At jeg ikke er gået i stykker. At jeg kæmper for at tro på kærligheden. At det er okay, jeg har holdninger, er rapkæftet, kritiserer patriarkatet i min poesi.

