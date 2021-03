I 5.B er nødskolen en nødvendig succes: »Må vi godt sidde lidt tættere på hinanden?«

»Rasmus B kan ikke komme ind«, lyder stemmen fra klassekammeraten Anna i Lukas’ computer. 5.B er ved at logge på. For selv om Lukas sidder på skolen, omgivet af syv kammerater i et klassisk skolelokale med klassefotos, skilte med matematikregler og en reol med et virvar af bøger og elevprojekter, er en del af klassekammeraterne stadig hjemme, og deres dansklærer et helt tredje sted.

Hun skal styre to onlinelektioner med læsning af uhyggelige noveller for hele klassen, både dem, der sidder hjemme, og dem, der modtager nødundervisning. En skoleform for elever, der er for store til at være tilbage i skole, men som ikke trives ved at sidde hjemme.

»Det er godt, at I siger det. Jeg ser, om jeg kan hjælpe«, siger dansklærer Kate.