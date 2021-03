Thea (th.): »Jeg er i nødskolen, fordi der ikke er nogen derhjemme, der kan hjælpe mig med skolesagerne til daglig. Min mor tager rundt med medicin til mennesker, der er syge, og min far er mekaniker, så han er også på arbejde. Og min storebror sover eller er på arbejde. Det var meget ensomt at være hjemme om dagen. Jeg havde kun min hund, og da det sneede, gik vi ud for at lege i sneen. Herhenne er det megahyggeligt at se mine klassekammerater«.

Linus: »Jeg har været i nødskolen i cirka to en halv uge samlet, fordi jeg syntes, det var sååå kedeligt at være derhjemme. Man lærer ikke rigtig noget, fordi man bare keder sig. Jeg har savnet mine venner herovre, så det er meget bedre at være her«.





Mira (tv.): »Jeg er i nødskolen, fordi det er svært at få hjælp til skolearbejdet derhjemme. Min far er ret god til matematik, men ikke så meget til de andre fag. Og min mor synes også, at det er svært. Jeg har været her næsten hele tiden. I starten var vi kun to, der skete der ikke så meget. Men nu er det sjovt, at vi kan være her sammen«.