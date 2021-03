Nyrup og Lykketoft tænkte helt anderledes om Israel og Østrig

Der er mange grunde til, at Mette Frederiksen og andre af de ledende socialdemokrater jævnligt fremhæver Poul Nyrup Rasmussens regeringer fra 1993 til 2001 som et langt mere vellykket og klassisk socialdemokratisk forbillede end de fire besværlige år under Helle Thorning-Schmidt.

Frederiksens vaccinediplomatiske fremstød i Mellemøsten udgør imidlertid et interessant spejl på tiden, da Nyrup og Mogens Lykketoft sad på flæsket i Socialdemokratiet. Et spejl, der illustrerer en ret fundamental drejning af både socialdemokratisk og dansk udenrigspolitik med Mette Frederiksen ved roret.

Slutningen af Nyrup-epoken rummer interessante eksempler.

I marts 2000 indkasserede den daværende statsminister under megen tumult en næse for sin håndtering af den såkaldte Østrig-sag, hvis udgangspunkt var det sanktionsregime, som EU’s ledere lagde ned over Østrig i protest mod indlemmelsen af partiformand Jörg Haider og det højrepopulistiske Frihedsparti i et nyt regeringssamarbejde.

Den slags repræsenterede dengang ifølge Nyrup, Jacques Chirac, Tony Blair, António Guterres og resten af EU’s spidser noget fremmedfjendsk og uacceptabelt. Nyrup kom i problemer på hjemmebanen, fordi han ikke i tide inddrog Udenrigspolitisk Nævn i sin beslutning om at holde Østrig ud i strakt arm.