Mange unge bliver ofre for nedlukningerne: De lærer stort set ingenting. Det er ikke bare en her og nu-omkostning for dem

I Østrig kan de coronateste børn og unge og dermed lade dem fortsætte skolegangen.

I Danmark er der lukket for dørene ind til uddannelsesstederne og skolerne for store dele af ungdommen - en politik, der koster de unge meget, meget dyrt i mistrivsel og læringstab.

Statsminister Mette Frederiksen (S) antyder på sociale medier, at hun kan lade sig inspirere af den østrigske løsning. Det kan der være godt grund til at se på, men det skal undersøges ordentligt, mener sundhedsøkonom Jes Søgaard, der understreger, at der er et stort behov for at få især unge tilbage på skolerne.

Statsministerens antydning modtages samtidig med kyshånd af Esther Vyff, der er formand for Danske Skoleelever.