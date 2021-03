Ti dømt i sag om våben og narko - bagmand får 20 år

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

20 års fængsel er den højest mulige straf i sager, hvor fængsel på livstid ikke kan komme i spil. Og det kræver, at sagen er så grov, at retten er villig til at sprænge strafferammen.

Bagmanden er dømt for besiddelse af skydevåben med ammunition og lyddæmpere på flere våbenlagre, besiddelse af 1300 ecstasypiller og 23 kilo ammunition.

Han er også dømt for at være i besiddelse af kilovis af koffein - 21 kilo. Det er som sådan ikke ulovligt, man manden troede, at det var amfetamin, og i dansk ret er det den kriminelle hensigt, der straffes.

ritzau