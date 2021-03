Skarp kritik af pulje, der skal booste elev-trivsel: Rækker som skrædder i helvede

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det lød flot med en trivselspulje på 600 millioner kroner, da et flertal i Folketinget i midten af februar vedtog den såkaldte trivselspulje med det formål at styrke elevernes faglighed og trivsel som følge af nedlukningen. Kun 88 millioner af de penge går dog til at arbejde med trivsel på skolerne, og det afføder kritik fra Bupl samt forældre. Resten går blandt andet til et fagligt løft hos afgangseleverne og skolepraktik på erhvervsuddannelserne. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forsvarer den politiske aftale.

Blandt andet fra pædagogernes fagforening Bupl.