Leif Beck Fallesen: Statslig produktion af vacciner er en dårlig forretning

Det er fem år siden, at den danske stat opgav at producere vacciner i Danmark. Et politisk flertal besluttede at sælge Statens Serum Instituts vaccinefabrik til en saudiarabisk virksomhed for symbolske 15 millioner kroner, fordi det ikke gav økonomisk mening at fremstille små mængder medicin her i landet. Det blev heller ikke betragtet som vigtigt for forsyningssikkerheden.

Intet tyder på, at coronakrisen og statsminister Mette Frederiksens (S) bebudede samarbejde med Israel og Østrig har ændret den kalkule. Eller at en produktion kan komme i gang så hurtigt, at den vil kunne få betydning for udrulning af coronavacciner i Danmark i en overskuelig fremtid. Som langsigtet investering i forsyningssikkerhed ser regnestykket ikke meget bedre ud, for de største medicinalfabrikker i verden har fuld turbo på udvidelsen af deres produktionskapacitet.

Om nogle måneder kan der sagtens være overflod af vacciner på markedet til alle, som kan og vil betale. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sagde i sidste uge, at det kunne ske allerede i maj og juni. Det bliver svært for producenter i tre små lande at hamle op med konkurrenternes kapacitet og de priser, som EU med et enormt indkøbsbudget kan forhandle sig til hos de store globale producenter. EU regulerer markedet og har langt større politiske muskler i forhold til de store producenter, end de tre små nogensinde kan håbe på.