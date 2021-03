Borgmester efter massetest i Vollsmose: Ingen anden bydel har gjort noget lignende

To skridt frem og et tilbage.

Efter et par dage med faldende smitte i Vollsmose går det igen den forkerte vej med coronasmitten i bydelen med 9.000 indbyggere, viser en dugfrisk opgørelse fra Odense Kommune.

12 nye, positive coronatilfælde sender incidenstallet, der dækker over antallet af smittede per 100.000 indbyggere, op på 951,5 mod 875,0 søndag og 951,5 lørdag. Fredag toppede med en incidens på 973,4.

I alt er der fundet 87 nye smittede i Vollsmose den seneste uge, hvor folk fra kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed er gået fra dør til dør for at få indbyggerne i området til at lade sig teste.

Og det har beboerne tilsyneladende taget til sig efter en noget træg start, som førte til, at politikere med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen antydede, at det kunne blive nødvendigt at tvangsteste folk.

Flere eksperter advarede i Politiken mod tvangstest og pegede på, at det kunne have en direkte skadelig effekt på befolkningens tillid til myndighederne og efterlevelsen af anbefalinger og retningslinjer i kampen mod corona.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), roser i et længere opslag på Facebook Vollsmoses indbyggere for at have taget opfordringen om at blive testet til sig.

»Siden sidste weekend er ca. 8.000 blevet testet i Vollsmose. Ingen anden by eller bydel i Danmark har gjort noget lignende under corona Giv lige beboerne i Vollsmose et kæmpe like for den præstation«, skriver han.

Test to gange om ugen

Borgmesteren kalder dog stadig de høje smittetal for »bekymrende høje« og understreger, at det langtfra er slut med at lade sig teste. Tværtimod skal alle testes to gange om ugen, indtil kurven er knækket.

»Lige nu er det afgørende vigtigt, at Vollsmose er bedst til test! Fordi massetest - smitteopsporing - isolation og forebyggelse er nøglen til at knække smittekurven!«, skriver han på det sociale medie.

Flere andre steder i landet er smitten også høj, selv om antallet af nye daglige smittede har stabiliseret sig omkring 500 ovenpå tårnhøje smittetal med over 4.000 nye smittede i midten af december sidste år.

Værst står det til i Ishøj Kommune på den københavnske vestegn, der har haft suverænt flest smittede, siden covid-19 begyndte at sprede sig herhjemme sidste vinter og forår.

Her er incidensen 227,5, mens Fredensborg Kommune i Nordsjælland også er mørkerød med 201,2 smittede per 100.000 indbyggere de seneste 7 dage, primært på grund af et udbrud i en bebyggelse i Kokkedal.