Brande i el-biler kan være vanskelige at slukke: Nu er hovedstadens brandvæsen ved at udvikle en robot, der kan trække elbiler ud af p-kældre

Går der brand i en elbil, skal der mere til end vand og tålmodighed.

Det kræver mere mandskab og materiel og større forsigtighed, når brandfolk skal nærme sig en elbil, der er brudt i brand eller risikerer at gøre det.

Nu arbejder Hovedstadens Beredskab på at udvikle en robot, der kan hive elbiler ud fra parkeringskældre – et sted, en brand i vognens batterier kan være svære at håndtere, og hvor giftig røg kan give problemer for mandskabet og for omkringboende.

»Problemet er, at elbilerne potentielt kan brænde i lang tid. Og at mange parkeringsanlæg er bygget sammen med boligblokke eller erhvervsejendomme«, forklarer Tim Ole Simonsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.