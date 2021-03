Vognen var ladet med... stjålne cykler

Kvalitetssansen fejlede ikke noget. Det gjorde ejerskabet til gengæld: Da en litauisk mand sidste år trillede sin vogn i land i Rostock, kiggede tyske betjente i varerummet.

Og derfor har litaueren nu fået fire måneders fængsel. For det viste sig at være fyldt med cykler. Ikke gængse havelåger, men tohjulede fra halvdyre mærker som Giant, Specialized, Cannondale og deslige.

Manden blev dømt ved Retten i Sønderborg, hvor han indrømmede, at han godt nok transporterede cyklerne ud af Danmark, men afviste at være hæler. Den forklaring troede retten ikke på og dømte ham for hæleri.

De 21 cykler, han kørte med, var stjålet i hovedstadsområdet, fra cykelejere i blandt andet Rudersdal, Gentofte, Ballerup, Frederiksberg og København. I alt havde han cykler - og såmænd også et enkelt elløbehjul - til en samlet værdi på i alt 120.000 kroner med sig, da betjentene vinkede ham ind til siden ved ankomsten til Rostock i marts sidste år.

Fundet fik dansk politi til at efterforske sagen, der vedrører omrejsende kriminelle udlændinge, som kom ind og ud via den dansk-tyske grænse. I januar i år førte den efterforskning til anholdelsen af den 30-årige mand, der ud over sin fængselsstraf nu også er udvist af landet i seks år.