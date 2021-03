Anders Samuelsen og Lars Seier lancerer lampe, der skal bekæmpe corona

Tidligere i år fortalte Anders Samuelsen, at han – efter år som udenrigsminister og formand for Liberal Alliance – havde takket ja til en stilling som direktør i UV Medico, en iværksættervirksomhed fra Galten nær Aarhus.

I dag har han så præsenteret virksomhedens produkt, som han i januar kaldte »det mest spændende, jeg har set«.

Det drejer sig om en lampe, der ved hjælp af UV-lys skal rense rum for coronavirus. Tanken er, at blandt andet restauranter og butikker skal kunne benytte lampen til at forhindre smitte.

Blandt investorerne er Lars Seier Christensen, der på et pressemøde mandag sagde, at han ser et »kæmpe potentiale« i lampen.