Unge er økonomisk hårdt ramt af coronakrisen, men de løser i høj grad selv problemerne

Det er ikke kun den mentale mistrivsel, der præger de unge årgange. De er også nogle af coronakrisens store økonomiske tabere, viser en omfattende ny analyse og spørgeundersøgelse udarbejdet i fællesskab af Forbrugerrådet Tænk og pengeinstitutternes brancheforening Finans Danmark.

Det er nemlig i høj grad unge mellem 18 og 30 år, der har mistet jobbet – eller har været tvunget til at gå ned i arbejdstid på grund af pandemien.

Særlig slemt ser det ud for de mange unge, der har tjent penge på deltidsjob i de fag og brancher, der har været lukket ned længst: barer, restauranter, hoteller, rejsebureauer og kulturinstitutioner.

»De unge er med til at bære de største byrder både økonomisk og jobmæssigt under denne her pandemi«, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.