Etisk råd vil sænke aldersgrænsen for juridisk kønsskifte: Nu begynder politikerne at strides

Børn helt ned til tiårsalderen skal have lov at ændre deres cpr-nummer, hvis de identificerer sig som et andet køn end deres fysiske.

Det er anbefalingen fra Det Etiske Råd, der på baggrund af en indstilling fra Folketingets Ligestillingsudvalg har vurderet, at loven om juridisk kønsskifte bør laves om.

»De eksperter, vi har talt med, har været enige om, at det har været en god idé at sætte aldersgrænsen ned«, siger Anne-Marie Axø Gerdes, der er overlæge og formand for rådet.

Et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet var allerede i 2019 enige om, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte skulle sænkes til under myndighedsalderen på 18 år, som den er nu. Og nu anbefaler et flertal på 14 medlemmer af Det Etiske Råds i alt 16 medlemmer, at man sænker alderen til 10-12-årsalderen.