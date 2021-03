Han står i spidsen for bydelen, som har givet Christiansborg panderynker

Han gjorde kampen mod bandekriminalitet til sin mærkesag, nu står han som borgmester med ansvaret i en helt anden kamp, der rækker langt ud over byens grænser og har skabt hovedpiner på Christiansborg.

Der er tale om Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Før vinterferien lå Odense i den nederste tredjedel af smittelisten i Danmark. Men siden da er der sket en voldsom udvikling. Særligt i bydelen Vollsmose, hvor der i den seneste uge blev fundet 87 nye smittede.

Mandag aften sagde et flertal i Folketingets epidemiudvalg nej til at tvangsteste beboere i Vollsmose. Odenses borgmester meldte sig i koret og udtalte til Politiken, at det ikke var et relevant værktøj at tage i brug. Op mod 8.000 ud af bydelens 9.100 beboere har ladet sig teste.

»Der er nogle røde linjer for, hvad han vil gå med til. Hvis man ikke er med på dem, så er man ikke med. Men han sætter visioner for byen og arbejder for dem hundrede procent, så man er aldrig i tvivl om, hvilken retning han ønsker for byen«, siger Christoffer Lilleholt, rådmand (V).