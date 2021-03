Aftale på plads: Nu må alle elever komme i skole mindst en dag om ugen

Efterskoler og højskoler må genåbne mandag.

Også afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser må vende tilbage til fysisk undervisning en del af tiden.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er SF, Radikale, Enhedslisten og regeringen, der har indgået aftalen tirsdag til stor begejstring for børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

»Jeg er kisteglad for, at vi kan genåbne mere fra næste uge, så elever i hele landet kan komme tilbage mindst en dag om ugen«, siger hun.

Både hos Radikale og Enhedslisten er der glæde over aftalen.

»Det er så dejligt, at vi nu kan sende lidt flere børn og unge til noget, der ligner en normal hverdag«, siger Mai Villadsen, politiske ordfører (EL).

»Jeg er glad for, at højskole- og efterskoleeleverne nu kommer tilbage«, lyder det fra Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen.

Der er forskel på, hvor meget tid man må bruge i klasselokalet, alt efter hvor man bor i landet.

På Bornholm og ikke brofaste øer er der 100 procent fysisk fremmøde i grundskolerne. Afgangselever i grundskolerne og på ungdoms- og voksenuddannelserne må fylde klasselokalerne hver anden uge.

Det gælder dog ikke for hovedstadsområdet, hvor smittetrykket ifølge ministeren er for højt til, at sundhedsmyndigheder kan anbefale samme genåbning.

I stedet må afgangselever i grundskolerne og på ungdoms- og voksenuddannelserne i hovedstadsområdet få én dags undervisning om ugen, ligesom 5.-8. klasserne må.

Mellemskoleeleverne skal have undervisning udendørs.

Selv om det for nogle elever og studerende ikke er mange timer om ugen, der må bruges på skolen, vil det ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil gøre en stor forskel.

»Der er ingen tvivl om, at vi alle sammen allerhelst ville have eleverne tilbage på helt almindelige vilkår, fordi det er selvfølgelig den bedste måde at gå i skole på«.

De seneste to uger har det været muligt for lærere at have gå-grupper, hvor fire elever ad gangen har kunnet mødes med læreren. Og det har ifølge ministeren øget børnenes følelse af stadig at være en del af klassen.

Elever på erhvervsskoler kan komme tilbage på halv tid, på nær i hovedstaden hvor det er en dag om ugen.

»Og så har vi lagt ind i aftalen, at erhvervsskolerne er noget af det næste vi kigger på i forhold til genåbning, fordi det altså alt andet lige er sværere at blive undervist online, når man har værkstedsundervisning normalt«, siger børne- og undervisningsministeren.

På grundskolerne er der en opfordring til, at ansatte og elever ved fremmøde kan fremvise en negativ test, der er maksimalt tre døgn gammel. På de højere uddannelsestrin er det et krav.

Det er endnu ikke aftalt, hvornår hovedstadsområdet kan genåbne mere. Det kommer an på smittetrykket, påpeger hun.

Aftalen indeholder også butikker, der er mere end 5000 kvadratmeter. De kan fremover have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som et krav.

Ritzau