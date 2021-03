I Kokkedal er smitten eksploderet, men der er stadig kø hos kebabmanden

På rådhuset i Fredensborg er der stille, og mange af skrivebordene står ubenyttede hen. De fleste ansatte arbejder hjemmefra, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der selv har fået travlt, efter antallet af smittede borgere i Fredensborg i sidste uge tog et gevaldigt spring opad. I lørdags nåede kommunen op på 82 smittede og et af landets højeste smittetal per 100.000 borgere, kun overgået af Ishøj.

»Vi har ikke nogen forklaring på, hvordan det kunne ske. For tre uger siden lå vi nummer 15 på listen over smittede i kommunerne, og så bing, ligger vi pludselig nummer to«, siger borgmesteren.

På hans kontor hænger er et stort kort over kommunen. Han peger Kokkedal ud, hvor 60 procent af de smittede bor. Smitten er centreret omkring boligkvarteret Egedalsvænge, et socialt boligbyggeri, hvor mange beboere har en anden etnisk herkomst end dansk og arbejder i servicefag, der afholder dem fra at blive hjemme. Det er i tilsvarende boligkvarterer i kommunerne på den københavnske vestegn, at smitten er løbet løbsk, men alligevel er det kommet bag på borgmesteren, at det også skulle ske i Kokkedal.

»Jeg er meget overrasket over, at vi har sådan et udbrud, for vi har fulgt de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne er kommet med. Vi har gjort alt, hvad vi kunne gøre«, siger han.

Halvanden kilometer fra rådhuset ligger de hvide boligblokke, der udgør Egedalsvænge. Ved indgangen til kvarteret ligger grønthandleren Frugtpaladset, der også sælger slik og klistret baklava. Ved kassen hænger plexiglas ned fra loftet for at beskytte personalet mod smitte. Ejeren Laaeka Abdullah er en lille kvinde, der vimser rundt i butikken med blåt mundbind på. Hun bor selv i Herlev og tager hver dag turen til Kokkedal, men lige for tiden ville hun gerne være fri.