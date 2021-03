Status efter et år: Det er især de unge, som er og har været ramt

De unge har klaret sig godt under coronakrisens restriktioner – indtil videre. For selvom de unge har været udfordret på deres mentale sundhed undervejs, har de faktisk været gode til at agere under sundhedskrisen, siger professor Michael Bang Petersen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

»De unge har i meget høj grad taget de anbefalinger og råd til sig, myndighederne er kommet med. Vi kan se, at de unge har anerkendt, at det her er en alvorlig krise, og at det er nødvendigt at følge myndighedernes opfordringer for at forhindre krisen«.