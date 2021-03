Hvad pokker skal vi med en skoledag om ugen - endda udenfor: Tag med til Thy, hvor en lærer måske har knækket koden

Hvad fylder man som lærer i en skoledag, når eleverne fra 5. til 8. klasse, og nogle steder også afgangsklasserne, kun må mødes udenfor en gang om ugen?

Det spørgsmål stiller alle fra lærerne på hjemmearbejdspladserne til trivselsforskere og Skolelederforeningens formand sig selv, efter at regeringen og et flertal i Folketinget tirsdag besluttede, at skolerne fra mandag bliver en smule mere åbne.

Men på Nors skole i den lille by Nors ni kilometer nord for Thisted satte lærer Mette Steensgaard Pedersen et matematikløb op, som eleverne i hendes 5. klasse kunne gennemføre to og to. Et løb, som gennem seks uger endte med at blive langt mere udbredt, end hun havde forventet.

»En af posterne var foran min private bolig, og jeg kunne se mange elever fra 0. til 6. klasse komme forbi, de yngste kom sammen med deres forældre. Jeg vil tro, at halvdelen af skolens 160 elever har gennemført en af ruterne. Nogle var meget ihærdige og gik fire-fem gange om ugen«, siger Mette Steensgaard Pedersen om det populære orienteringsløb. Selv børnehavebørn kom med far eller mor forbi posterne og prøvede kræfter med matematikken.

»Det var overvældende og fantastisk at mærke den lokale opbakning og støtte fra forældrene. Det er så vigtigt i en tid, der er svær for børnene«, siger hun.