Hvis statsministeren siger hop, så hopper vi – men hvor kom den tillid lige fra?

Det blev kåret til årets ord med udgangen af 2020. Men Mette Frederiksen brugte det allerede første gang, da hun sortklædt trådte frem i Statsministeriet og bekendtgjorde nedlukningen af Danmark, mens 1,8 millioner så med hjemme i stuerne.

»Vi skal stå sammen. Vi skal passe på hinanden. Men på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt sammen. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Vi får brug for samfundssind«, sagde statsministeren på sit historiske pressemøde for præcis år siden.

I dag kan man rolig fastslå, at danskerne har udvist samfundssind under coronakrisens undtagelsestilstande. Langt de fleste af os har accepteret hastelovene, og at vi ikke måtte sende vores børn i skole, mødes med vennerne, holde fest, køre i bus, gå til frisøren, i biografen, på museum, til fodboldkamp og sågar krydse kommunegrænser.

Selvfølgelig har der været protester undervejs som fra oprørsbevægelsen Men in Black og kritikken af måden, hvorpå et helt minkerhverv uden lovhjemmel måtte lade livet. Efterhånden er tålmodigheden med restriktionerne og afsavnene også ved at være tyndslidte, i takt med at genåbningen trækker ud.