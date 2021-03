Coronanationalisme og andre politiske tendenser fra et års nedlukning

I 2000’erne blev Dansk Folkeparti omtalt som landets reelle magthavere, selv om partiet formelt var støtteparti for regeringen.

Men coronakrisen og Mette Frederiksen har afsløret, at rigtig politisk magt er regeringsmagt. At udøve magt er at sætte retning på de beslutninger, der krydser skrivebordet i ministerierne hver dag. Små som store.

Mette Frederiksens beslutning om at gå i regering alene har vist sig at være guld værd under coronakrisen og er en del af hendes succes i meningsmålingerne.