Det var slet ikke sådan her, jeg havde forestillet mig, at det 19. og 20. år af mit liv skulle være. Jeg skulle have været ude at se verden. Men jeg endte med at sidde herhjemme, have to job og arbejde min røv ud af bukserne. Hvis jeg tænker tilbage på alt det, jeg har mistet, kan jeg slet ikke overskue det.

Vi var ret skræmte over det herhjemme lige efter første nedlukning. De første dage stoppede vi med at kramme hinanden og sad ikke tæt i sofaen. Vi vidste jo slet ikke, hvordan vi skulle gøre det. Mine forældre sagde, at jeg måtte vælge to venner - men at jeg heller ikke måtte ikke kramme dem og kun ses udenfor. Den der usikkerhed tror jeg aldrig, jeg har følt før. Sådan noget med sygdom har jo aldrig været noget, der har fyldt før for mig.

Ugerne op til vi blev studenter, kom der ingen udtalelser fra regeringen om, om vi kunne tage huen på sammen, køre rundt på vognen, eller om vi skulle gøre det hele herhjemme. Jeg var mega ked af det. Jeg kunne ikke invitere til studentergilde, jeg kunne ikke bestille bord noget sted og tage ud og spise. Men så var vi alligevel pisseheldige til sidst, og jeg var til masser af fester med masser af mennesker. Det var ren lykke.

I efteråret skulle jeg have været til Asien med en ven fra gymnasiet. Især efterfølgende har det fyldt for mig at tænke på det. Vi hygger os herhjemme, men jeg synes, det er hårdt at tænke på, at det sabbatår, jeg bare har glædet mig til siden 8. klasse, er spildt. Mit sabbatår er gået fra at jeg skulle have været i Asien og spise thaimad, slappe af og blive brownie, til at jeg ikke har noget fritid. Når jeg har fri fra mine to job, sover jeg eller ser de tre mennesker, jeg har i min boble. Jeg kører fuldstændig robot, ses knap med nogen, arbejder, arbejder og sparer penge op. Så jeg glæder mig til, at det gode kommer senere. For det er her ikke lige nu.

Jeg har altid været megadårlig til at være alene. Men jeg har lært, at det også er okay at være alene. Men det er så svært, når man kigger på andre, der går imod restriktionerne og fester med måske 20 mennesker, hygger sig og skaber minder og gør alt det, vi alle sammen gerne vil gøre. Så sidder man bare herhjemme og kæmper sammen med sin familie og mod sin ensomhed.

.

Jeg har en vennegruppe på fem fra gymnasiet. De har været mine bedste venner i tre år. Fire af dem har jeg ikke set siden i sommer. Og jeg tror lidt, at vi er på vej hver vores vej. Jeg synes, det er så forfærdeligt. Fuck mand, det er bare nogen, jeg savner. Jeg ved slet ikke, om vi kommer til at ses igen, eller om vi har rykket os for meget.

Så kunne man jo have håbet, man havde fundet sammen med nogle andre mennesker. Jeg har fået kolleger og bekendtskaber, men jeg har ikke skabt nye relationer i det omfang, jeg havde håbet på. Jeg har mest bare mistet venner. Og jeg står tilbage med følelsen af, at ensomheden lige sniger sig ind.

Hvis corona forsvandt i morgen, ville jeg gå ud uden mundbind og bare være i butikkerne, jeg ville gå på cafe, jeg ville kramme folk, kramme min mormor, som jeg kun har krammet én gang på et år, nemlig til jul. Jeg ville kysse min mor og mine venner. Jeg ville jeg fejre min 20-års fødselsdag, nytåret, tre af mine veninders fødselsdag, studentergilder, sommerfester. Alt det, der blev aflyst, ville jeg holde på én gang. Jeg ville ringe og skrive ud til alle. Jeg tror, de ville komme.