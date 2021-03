Leif Beck: Bøfoffensiv er et tegn på optimismen

Når optimismen begynder at spire i den branche, som har været hårdest ramt af coronanedlukning, er det et ganske sikkert økonomisk forårstegn umiddelbart før årsdagen for nedlukningen i marts 2020. Restaurant Flammen, en kæde, som især er blevet kendt som konkurrent til Jensens Bøfhus, skrev i sidste uge under på en lejekontrakt i Hillerød og bebudede samtidig åbning af en stribe nye restauranter i andre danske byer.

Kædens offensiv er en satsning på, at kunderne får lov til at gå til buffeterne, når dørene slås op inden alt for længe. Den er bestemt ikke typisk for de mange restauranter og hoteller, som stadig kæmper for bare at komme igennem coronakrisen med skindet på næsen. Men optimismen begynder at bide sig fast i andre brancher, i takt med at smittetallene arter sig, og vaccinationerne rulles ud, om end med bump på vejen. Der er nu opslået flere ledige stillinger end før coronakrisen, og der meldes om stor købelyst fra de mindre butikker, som netop har fået lov at åbne igen.

Danskerne har været meget bekymrede for deres helbred under coronakrisen. Det er de fortsat, men det er en af coronakrisens økonomiske overraskelser, at det ikke har påvirket deres lyst til at forbruge. Privatforbruget er ganske vist faldet i årets første måneder. Men alt tyder på, at det først og fremmest skyldes manglende fysisk mulighed for at bruge penge, som ikke er blevet opvejet af den flittige brug af netbutikkerne.