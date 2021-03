Statsministeren: Genåbningsplanen er klar om to uger

Efter at have afholdt i alt otte møder med otte forskellige partiformænd kunne statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag fortælle, at forhandlingerne om en yderligere genåbning af Danmark begynder på fredag med henblik på at have en langsigtet genåbningsplan klar 23. marts.

»På baggrund af mine samtaler med de andre partier, vurderer jeg, at der er grundlag for, at vi kan lave en bred politisk aftale om ikke alene genåbningen af landet, men også om håndteringen af den genåbning«, siger Mette Frederiksen.

Fælles for alle partierne, der nu har aflagt statsministeriet et visit, er, at de ønsker, at børnene står i første række til at vende tilbage til normalen. Men om det kommer til at ske, kunne statsministeren ikke svare på onsdag eftermiddag.

»Lige nu sidder matematikere og eksperter og regner på alle de dele af samfundet, som endnu ikke er åbnet. Og de beregninger skal Folketingets partier og regeringen se, før vi kan beslutte os for, hvem eller hvad der kan åbne hvornår. De beregninger venter vi stadig på«.

Statsministeren sagde dog, at man ikke kan planlægge hele genåbningsstrategien på baggrund af de beregninger, fordi de trods alt kun er prognoser.