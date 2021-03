Stik efter alder: Regeringen og Sundhedsstyrelsen vil ændre vaccinationsplan

Udrulningen af vacciner i Danmark skal ændres fra de nuværende 12 definerede målgrupper til en plan, hvor doserne prioriteres til befolkningen baseret på alder. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som Folketingets partiledere og sundhedsordførere præsenteres for på et møde i dag.

»Sundhedsstyrelsen anbefaler at slå målgrupperne 10, 11 og 12 sammen og i stedet vaccinere efter alder, da det er vanskeligt at foretage præcis afgrænsning af gruppe 10 (øget risiko) og gruppe 11 (samfundskritiske funktioner). Det vil sikre en mere fair og logistisk mere effektiv vaccinationsudrulning«, lyder det i orienteringsskrivelsen, som Sundhedsministeriet har fremsendt til partierne.

Styrelsen uddyber, at ændringerne i praksis formentlig kun vil betyde små tidsforskydninger for de berørte:

»I praksis betyder det en udskydelse på måske kun en enkelt uge, da der fra starten af maj forventes at være storskalavaccination med cirka en halv million vaccinationer om ugen«, lyder det.

I sidste uge stod Danske Regioner frem med en opsigtsvækkende appel til regeringen om at gå over til en aldersbaseret udrulning, da den nuværende model har forårsaget et bureaukratisk kaos og tusindvis af utilfredse borgere.

Politiken kunne tirsdag fortælle, hvordan Sundhedsstyrelsen er helt enig, hvilket direktør Søren Brostrøm kom til at sige højt på en Facebook-video fra Sundhedsstyrelsen onsdag i sidste uge.

Systemet har dog afventet et grønt lys fra regeringen, som i dag orienterer Folketingets partiledere og sundhedsordførere om de foreslåede ændringer. Efter alt at dømme er det for at søge opbakning fra de folkevalgte til de foreslåede ændringer.

Statsminister: Alder er et godt kriterium

Ved formiddagens presseseance på Herlev Hospital spurgte Politiken statsminister Mette Frederiksen (S), om hun vil give grønt lys til de foreslåede ændringer.

»Folketingets partier er indkaldt til et møde i dag i Sundhedsministeriet om den fortsatte udrulning. Jeg har også møder med alle partiledere i Statsministeriet, hvor vi også kommer til at forholde os til vaccinespørgsmålet, så vi forhåbentlig snart kan få en afklaring på den videre udrulning. Men jeg har ved andre lejligheder sagt, at alderskriteriet er vigtigt. Vi ved jo – og jeg har selv lige været i meget tæt dialog med personalet på intensivområdet – at det jo i høj grad er ældre, der er i risiko for indlæggelser og desværre også alvorlig sygdom og død, så alder er et godt kriterium for udrulning af vacciner«, siger Mette Frederiksen.

Men hvad med de unge i risikogrupperne, som endnu ikke er visiteret; en række patientforeninger kritiserer, at de yngre i risikogrupperne med en ændring risikerer at vente længere på en vaccine?

»Og her skal vi være sikre på at finde den rigtige balance. Der er ganske mange i risikogrupperne, som er vaccineret allerede, men ikke efter et alderskriterium, og den udrulning skal jo fortsætte. Så hvis man er i alvorlig risiko, så er det stadigvæk det rigtige at blive vaccineret før os andre, der jo ikke er i risikogruppen. Så vi skal finde det rigtige balancepunkt«.

I orienteringsskrivelsen oplyser styrelsen, at visitationen til de målgrupper, som man er i gang med at vaccinere skal rundes af:

»Sundhedsstyrelsen anbefaler, at visitationen til gruppe 4, 5 og 6 afrundes. Det skal fortsat være muligt i en periode at visitere til grupperne, men kriterierne skærpes fra den 15. marts«.

Forskubbet slutdato til august

Uafhængigt af disse foreslåede ændringer har Sundhedsstyrelsen samtidig oplyst partierne samt offentligheden i en pressemeddelelse, at AstraZeneca-vaccinen er sat på pause i foreløbigt 14 dage på grund af indberettede sager om alvorlige blodpropper fra vaccinerede.

Beslutningen får øjeblikkeligt konsekvenser for vaccinationskalenderen. Ud fra et worst case-scenario er AstraZeneca taget helt ud af ligningen, hvilket vil betyde, at befolkningen ikke er færdigvaccineret før midt i august:

»Den (kalenderen, red.) viser, at alle i Danmark, der er 16 år eller ældre, først kan have fået tilbudt vaccination senest i uge 28 (den anden uge af juli), og at alle kan være færdigvaccineret ca. 4 uger derefter. Men det er vigtigt at understrege, at vaccinationsplanen vil se bedre ud, hvis vi ved revurderingen i uge 12 genoptager brugen af AstraZeneca«.

Det er uklart, om det foreløbige stop for AstraZeneca-vacciner får konsekvenser for Sundhedsstyrelsens indstilling til regeringen om at ændre kriterierne for udrulningen af vaccinerne.

Opdateres