Danske Regioner: Vi kan spare milliarder årligt ved at få flere til at tage cyklen

Der cykles ikke så meget mere.

På landsplan er antallet af cyklede kilometer faldet med næsten 20 procent fra 2014. Ses på cykeltrafikkens andel af turene, er den gået tilsvarende ned.

Det er den helt forkerte vej, det bevæger sig, mener Danske Regioner, der har set på cykeltrafikken og især på dens gevinster. Kan det lade sig gøre at vende udviklingen, vil det gavne fælleskassen: Den samfundsøkonomiske gevinst vil være på 3,2 milliarder kroner om året, dersom det lykkes at få øget cykelkørslen med 20 procent. Det er et tal, der er noget højere end tidligere anslået.

I 2019 kørte de tohjulede trafikanter ifølge tal fra transportvaneundersøgelsen fra DTU 2.593 kilometer. Kan det komme op på over 3.100 millioner kilometer, vil det kunne mærkes på især sundhedskontoen og for eksempel spare samfundet for 432.000 sygedage, konstaterer regionernes fællesorganisation.

»Det er store tal. De taler for sig selv«, siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland og står i spidsen for miljøudvalget i Danske Regioner.