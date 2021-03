Sådan vil myndighederne ændre vaccinekøen for 3 millioner danskere

Sundhedsstyrelsens indstilling om at ændre planen for at vaccinere befolkningen efter alder kan påvirke rækkefølgen af de tilbudte injektioner for 3,1 millioner danskere. For nogle borgere kan stikket forskubbes i 1-2 måneder.

Især vil ændringen få betydning for dem, der havde forventet at blive placeret i de nuværende grupper 10 og 11: Danskere under 65 år med tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb samt personale, der varetager »øvrige samfundskritiske funktioner«, som det hedder i dag.

For at skabe en mere simpel, effektiv og for borgerne gennemskuelig model vil Sundhedsstyrelsen lægge de tre sidste målgrupper i den nuværende 12-trinsraket sammen. I stedet for at bevare grupper, som kræver et omfattende definitionsarbejde, vil styrelsen tilbyde vaccinerne efter alder, så danskere mellem 84 og 50 år indkaldes efter årgang med de ældste medborgere først. »Da høj alder er den væsentligste selvstændige risikofaktor«, som rationalet lyder fra myndighederne.