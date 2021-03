Generalsekretær for Red Barnet: »Det er ulykkeligt, hvis myndigheder mistænkeliggør dem«

Da jeg var 14 år gammel, tog min nuværende ekskæreste et billede af mig i bar overkrop – altså ansigt og bryster. Jeg vidste ikke, at han havde taget billeder, og et par måneder efter vi slog op, sendte han det videre til nogle venner, og derfra gik det bare i omløb. Efter nogle måneder fandt jeg ud af det, og nu 3 år efter bliver jeg hele tiden gjort opmærksom på det. Der er virkelig mange, der har set det. Jeg har anmeldt det til politiet, men de mener ikke, at der kan gøres noget, selv om billedet hører under ”børneporno”. Så jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal stille op.