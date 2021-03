Nyrup, Lykketoft og Ellemann erindrer intet om flaget, der provokerede kineserne. Til gengæld husker de stormagtens ømme tæer

Ingen skal kunne beskylde Tibetkommission II for ikke at have vendt hver en sten i sagen om, hvorfor en gruppe fredsommelige aktivister fik knægtet deres grundlovssikrede ret til at demonstrere ved kinesiske statsbesøg.

Henved 100 vidner er blevet afhørt og i hundredtusindvis af dokumenter studeret, og snart har kommissionen gravet så dybt i mysteriet, at medlemmerne med landsdommer Tuk Bagger i spidsen burde være nået hele vejen ned til kineserne.

Undersøgelsen går nu tilbage til 1990’erne, og derfor var tre af de tungeste drenge i dansk politik fra sidste århundrede forleden indkaldt i Frederiksberg Ret for at redegøre for det ømtålige forhold mellem stormagten Kina og lilleputten Danmark.

De tidligere udenrigsministre Uffe Ellemann-Jensen (V) og Mogens Lykketoft (S) samt statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) udtrykte alle en vis forundring over, hvad de skulle kunne bidrage med årtier senere og i en sag, der primært drejer sig om et omstridt kinesisk præsidentbesøg i 2012. Men som Nyrup bemærkede uden for retten: