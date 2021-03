Alexander Kirk mistede lærepladsen: »Jeg har aldrig prøvet at blive fyret før. Det er utrolig ubehageligt«

Det kunne ligne lidt af et selvmordstogt at uddanne sig til kok midt i en coronapandemi, der stort set har lukket og slukket restaurationsbranchen.

Men 23-årige Alexander Kirk nægter at være negativ. Også selv om pandemien i efteråret kostede ham lærepladsen på et københavnsk spisested – og den dertil hørende månedsløn på godt 12.000 kroner.

»Jeg har aldrig prøvet at blive fyret før. Det er utrolig ubehageligt. Og i ugerne efter var jeg tæt på at droppe ud af faget og finde en anden vej. Det virkede jo ret håbløst, det hele«.

»Men heldigvis kom jeg på bedre tanker. Og ved du hvad – selv om det er en barsk branche lige nu, så holder vi jo ikke op med at spise mad. Jeg tror, at vi vil se et boom af spisegæster og nye restauranter, så snart verden bliver normal igen. Det er jeg nødt til at tro på«.