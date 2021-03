Overblik: Sådan forholder vores nabolande sig til skolerne

Det er i øjeblikket til stor debat på Christiansborg, hvornår alle de danske skoleelever må komme tilbage i klasselokalerne.

En kortlægning, som Politiken har lavet, viser, at landene omkring Danmark overordnet har valgt en helt omvendt strategi, når det gælder skolelukninger – Danmark går eksempelvis enegang i Skandinavien, hvor landene omkring os har valgt at holde skolerne åbne og ladet skolerne være noget af det sidste, der må lukke. Og lande, der har været hårdere ramt af pandemien end Danmark, vælger det samme: eksempelvis Storbritannien og Spanien. I Frankrig er man tyet til noget så vidtrækkende som et udgangsforbud, mens skolerne siden i sommer er forblevet åbne.

På baggrund af oplysninger fra landenes officielle myndigheder og en række af Danmarks ambassader i udlandet bringer Politiken her et overblik over skoleåbninger i en række europæiske lande. Situationen kan hurtigt ændre sig, og der er altså her tale om et øjebliksbillede.