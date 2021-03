Halvdelen af lærere springer coronatesten på skolen over

I skoler i hele landet står sundhedsplejersker og podere fra private firmaer klar med podepinden flere gange om ugen for at teste skolelærere, pædagoger og andet personale. Det er nemlig en central forudsætning i myndighedernes genåbning, at alt personale på skolerne lader sig teste sig to gange om ugen.

Men mere end halvdelen af kviktestkapaciteten bliver ikke brugt. Det viser en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening af tilslutningen i uge 9 (sidste uge) baseret på indberetninger fra 69 kommuner.