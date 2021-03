Skat sender høflig men alvorlig ment advarsel om årsopgørelsen

Går det som det plejer, vil danskerne denne weekend løbe storm på Skattestyrelsens hjemmeside for at tjekke årsopgørelsen for 2020 – og finde ud af, om de skal have skattepenge tilbage - eller betale nogle flere.

Det er nemlig nu, at regnskabet er gjort op for 4,6 millioner danske skatteborgere og lagt ud på skat.dk, hvor borgeren selv vil kunne gå ind og se resultatet.

Men på kanten af den store skatteweekend, sender Skattestyrelsen en høflig men alvorlig ment advarsel: Er der borgere, der falder for fristelsen til at ændre på årsopgørelsen i forsøget på at snyde sig til en en større skattebetaling, er de oppe mod myndighedernes digitale stopklodser og kontroller.

Siden årsopgørelsen for 2017 har Skattestyrelsen løbende udviklet nye digitale stopklodser, der bremser borgernes indtastninger, hvis de ikke stemmer overens med Skattestyrelsens egne oplysninger om borgeren.

Det kan eksempelvis være en borger, der er registreret som ledig, men alligevel giver sig selv et kørselsfradrag i årsopgørelsen.