SF stemte for coronaskærpelse: Nu vil partiet lave loven om efter dobbeltstraf til kvinde

Det var et bredt flertal i Folketinget bestående af blandt andre SF, der i fjor indførte skærpede sanktioner i straffeloven for kriminalitet, der var relateret til corona.

Men efter en 30-årig kvinde i dag er blevet idømt to års fængsel for sin ageren ved en demonstration imod corona-restriktioner, vil SF nu have ændret loven. Dommen var på grund af coronaskærpelsen dobbelt så streng, som den ellers ville have været.

»Jeg tager kontakt til Hækkerup (justitsminister Nick Hækkerup (S), red.) og spørger, om vi ikke skal rydde op i den her misforståelse«, siger SF’s retsordfører, Karina Lorentzen og tilføjer: