Sofie Carsten Nielsen taler gerne Syrien, men nægter at tale sexisme med Politiken

I dagevis har medier på stribe forsøgt at få et interview med den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, om de sexismesager, der er beskrevet i den rapport, som Kvinfo i sidste uge offentliggjorde, og som satte spot på et udbredt sexismeproblem i partiet. Men de fleste har fået nej fra den radikale pressetjeneste; herunder også Politiken.

Da Politiken fredag fik et længere interview med Sofie Carsten Nielsen om de danske børn i syriske fangelejre, gør vi dog alligevel forsøget.

Nu jeg har dig, Sofie Carsten Nielsen, bliver jeg nødt til at stille spørgsmål til hele sexismesagen i Radikale Venstre. Der er kommet en ny historie fra DR i dag, hvor du bliver beskyldt for at yde damage control i stedet for at håndtere en sag i Radikal Ungdom. Erkender du det, der er skrevet i DR-artiklen?