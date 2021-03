Vildteksperter: Gør plads til ulve i hele Jylland – og straf ulvedræberne hårdere

På mystisk vis er en del af de danske ulve forsvundet. Forskere, der følger ulvebestanden tæt, kan ikke forklare det med andet, end at der i hemmelighed sker ulovlige drab på det ellers totalfredede rovdyr, der blev set første gang i Danmark i 2012 efter over 200 års fravær fra den danske natur.

Men nu skal der sættes stærkere ind mod det, som kaldes »den kryptiske dødelighed« blandt danske ulve. Det foreslår regeringens rådgivende organ Vildtforvaltningsrådet i et udkast til en samlet tiårsplan for de danske ulve.

Det skal blandt andet ske ved, at den nuværende straframme på op til to års fængsel for ulovligt drab på ulv udvides og ved at indføre en ubetinget fratagelse af eventuelt jagttegn ved ulovlige ulvedrab.

Efterforskningen af ulovlige ulvedrab skal også forstærkes, fremgår det af rådets enige indstilling til miljøminister Lea Wermelin (S). Vildtforvaltningsrådet fastslår, at ulvedrab »forhindrer ulven i at opnå en naturlig bestandsstørrelse« her i landet.

Rådet peger på, at »den kryptiske dødelighed« blandt danske ulve er uforholdsmæssig høj sammenlignet med andre landes ulvepopulationer.