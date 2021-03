Nye Borgerlige-byrødder fortolker partiregel kreativt: »Har du aldrig hørt om, at man har et standpunkt, til man tager et nyt?«

Nye Borgerlige modtager ikke længere byrådsafhoppere fra andre partier.

Sådan lød den opsigtsvækkende melding, som partiets formand, Pernille Vermund, i august i fjor forklarede i B.T., efter at byrødder rundt i landet var skiftet til partiet.

»Der er derfor fra i dag (3. august 2020, red.) gældende et fuldt moratorium for optagelse af siddende byrådsmedlemmer. Hvis et siddende byrådsmedlem fra et andet parti ønsker at melde sig ind i Nye Borgerlige, må vedkommende opgive sin plads i byrådet til sin suppleant«, citerede avisen fra en mail i partiet.