30-årig kvinde anker opsigtsvækkende dom efter Men In Black-demonstration

Efter betænkningstid gennem weekenden har den 30-årige kvinde og taler ved en Men In Black-demonstration 9. januar besluttet af anke dommen over sig til landsretten.

Det bekræfter hendes advokat, Erbil G.E. Kaya, overfor Politiken. Advokaten er ny på sagen, som han har overtaget efter afgørelsen i byretten.

Den 30-årige kvinde og mor til to mindreårige børn blev fredag af en enig domsmandsret i byretten i København idømt to års fængsel for overtrædelse af blandt andet straffelovens paragraf 119.

Under normale omstændigheder, sagde retsformanden i sin begrundelse, ville afgørelsen udløse en dom på et års fængsel. Men fordi hun også var tiltalt efter den særlige coronabestemmelse i straffeloven, paragraf 81 d., blev straffen fordoblet til to års ubetinget fængsel.

I en skriftelig kommentar til beslutningen om at anke skriver Erbil G.E. Kaya til Politiken, at hans klient nægter sig skyldig i at have opfordret eller opildnet andre til vold eller optøjer:

»Så er der den principielle del, der omhandler anvendelsen af straffelovens §81 d., der trænger til at blive udfordret og vurderet af landsretten. Landsretten bør derfor tillige have mulighed for at tage stilling til, om lovgivers hensigt var, at straffen skal fordobles i en sag som den foreliggende, hvor al covid 19-lovgivning ellers er gået udenom den grundlovssikrede ret til at demonstrere, og alligevel har retten valgt at anvende §81 d. i en situation, der ikke direkte relaterer sig til en foranstaltning, der vedrører myndighedernes bekæmpelse af covid 19 pandemien«, skriver advokaten og tilføjer:

»Dette principielle spørgsmål skal landsretten have mulighed for at forholde sig til, da anvendelse af §81 d har enormt store konsekvenser for de personer, der dømmes efter bestemmelsen«.

Fik dobbeltstraf

I byretten blev kvinden ikke dømt for at have en ledende rolle i Men In Black, sådan som anklagemyndigheden først og fremmest krævede. Hun blev heller ikke dømt for selv at have kastet sten, fyrværkeri eller for personligt at have udøvet vold mod politiet. Det er der ingen beviser for i de af anklagemyndigheden fremlagte videooptagelser.

Kvinden er blevet kendt for sin tale 9. januar med ordene: »Er I klar til at smadre byen på en ikke-voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her?«.

Byretten fandt det bevist, at hun var skyldig i anklagemyndighedens subsidiære påstand, at hun i kombination med sin tale efterfølgende var blevet i demonstrationen og havde anført den, efter at politiet havde opløst den på grund af vold.

Retten mente ikke, at det havde nogen betydning, at kvinden brugte udtrykket ’ikke-voldelig’.

Den begrunder dommen med, at »hun flere gange gik forrest i demonstrationen og ved sin tilstedeværelse, tilråb, herunder ved brug af megafon, og adfærd, sammenholdt med hendes tidligere tale, deltog i og tilskyndede andre til overfald med kast af genstande, herunder kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten, mod de tilstedeværende polititjenestemænd, hvorved flere af dem kom til skade, og ikke under 16 polititjenestemænd blev ramt af genstande«.

Jeg havde ikke lyst til at blive sat i bås med en eller anden voldspsykopat 30-årig taler fra MIB-demonstration

Få styr på jeres krudt

Kvinden har under hele sagen bestridt den rolle, anklagemyndigheden har tillagt hende. Hun har hævdet, at da hendes ansigt nu var sat på demonstrationen via hendes tale, som hun spontant blev opfordret til at afholde, følte hun ansvar for at holde gemytterne i ro.

»Jeg havde ikke lyst til at blive sat i bås med en eller anden voldspsykopat«, sagde hun i retten.

På en af de af anklagemyndigheden fremlagte videooptagelserne råber hun i sin megafon: »Få styr på jeres krudt«.

Hun fortalte, at hun forsøgte at få demonstranter til at stoppe med at afskyde fyrværkeri.

Men det valgte byretten valgt at se bort fra. I stedet blev der lagt vægt på, at hun på en anden optagelse råber i megafonen: »op i røven med dronningen«, samt »få lidt gang i den tromme der, mand«, efter at politiet har afspillet den såkaldte opløbsformular, som er myndighedernes opløsning af demonstrationen.

Jeg tvivler på, at der var tid til at overveje nærmere, hvad det egentlig var, der blev vedtaget Jørn Vestergaard, juraprofessor

Juraeksperter undrer sig

Juraprofessor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet kommenterede efter dommen fredag, at både anklagemyndigheden og byretten har taget muligheden for straffordobling efter paragraf 81 d. meget bogstaveligt.

»Det gør man med henvisning til en kortfattet bemærkning i et ændringsforslag fremsat ved den afsluttende hastebehandling af lovændringen. Det forekommer mig betænkeligt, at man fastsætter straffen på et så forholdsvis løst grundlag. Lovforslaget blev behandlet på ganske få dage, og jeg tvivler på, at der var tid til at overveje nærmere, hvad det egentlig var, der blev vedtaget«, sagde han.

Juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet kaldte det betryggende, at den 30-årige kvinde ikke er dømt for sine ytringer. Men han retter også en kritik mod anvendelsen af de hastevedtagne paragraf 81 d.

»Hvis man synes, at det er for hårdt, at der bliver lagt dobbeltstraf oven i her, så skulle man måske have ladet være med at tage det med i en hurtig lovgivning. Den kan måske være fornuftig i forhold til tyveri af håndsprit«, sagde han.