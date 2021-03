Lufthavn og Trafikstyrelsen skal under lup i EU

Sagen om løsrevne banelys, som var til fare for flysikkerheden i Københavns Lufthavn, bliver nu en sag for den øverste europæiske luftfartsmyndighed, EASA. Det meddelte transportminister Benny Engelbrecht (S) mandag på et samråd om sagen.

Ministeren har bedt EASA, European Union Aviation Safety Agency, om at undersøge såvel Københavns Lufthavns som Trafikstyrelsens håndtering af sagen, som flere eksperter har betegnet som den mest alvorlige sikkerhedshændelse i lufthavnens nyere historie.

»For at vi kan være helt sikre på, at Trafikstyrelsen udfører et tilstrækkeligt grundigt og rettidigt tilsyn med luftfartssikkerheden i Københavns Lufthavn, har jeg besluttet at bede det europæiske sikkerhedsagentur, EASA, om at se på den konkrete sag«, sagde ministeren.

Ved fem tilfælde i 2018 og 2019 fandt lufthavnens personale løsrevne banelys på start- og landingsbaner. Banelysene vejer 8 kilo stykker og måler 30 centimeter i diameter, og kunne, hvis uheldet havde været ude, have forårsaget livsfarlige ulykker under start eller landing.