Partichef: Jeg medgiver, at det kan se lidt rodet ud

Da Nye Borgerlige i august i fjor indførte »et fuldt moratorium (standsning, red.) for optagelse af siddende byrådsmedlemmer«, var det for at forhindre, at en masse byrødder ville forsøge lykken ved at melde sig ind hos det fremadstormende parti, hvis de selv sad i byrådet for et parti med dårlige meningsmålinger.

Men hos Nye Borgerlige på Christiansborg er man opmærksom på, at partiets regel giver udfordringer.