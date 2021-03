Kvinder må passe på sig selv, når de går alene i mørket: »Hvis jeg har hætte på og en stor jakke, kan man måske ikke se, at jeg er en pige«

Det makabre drab på Sarah Everad har en gang for alle sat to tykke streget under, at den simple handling at gå alene hjem om aftenen som kvinde kan være et spørgsmål om liv eller død. Sagen har ført til opråb fra kvinder over hele verden og givet stof til eftertanke for alle, uanset hvem man er. Selvom risikoen for at blive overfaldet af en fremmed er lav, går mange kvinder rundt med frygten for en skæbne lig Sarah Everads.

I Nørrebroparken øsede regnen ned mandag middag, men alligevel havde tre kvinder en masse på hjerte, da vi spurgte dem, om de føler sig utrygge, når de går hjem alene om aftenen.

Astri Haukaas, 34 år