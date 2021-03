Foråret virker: SSI kan se »en snert af sæsoneffekt«

Selv om de fleste danskere næppe vil betegne vejret lige nu som lunt, ser det ud til, at de stigende temperaturer allerede har en gunstig effekt på coronasmitten i Danmark.

De seneste uger har smittetallene stabiliseret sig i stedet for at være langsomt stigende som modellerne forudså. Og nu mener SSI’s såkaldte ekspertgruppe for matematisk modellering, at en af forklaringerne er en lille, begyndende sæsoneffekt, hvor en kombination af lunere vejr, UV-stråling, højere luftfugtighed og mere udeliv gør det lidt sværere at være coronavirus.