Organisation om frygt i mørket: Bagatelliseringen har kvinder hørt, siden de var små

Flere kvinder tager forholdsregler, når de skal alene hjem i mørket, selv om risikoen for at blive overfaldet af en fremmed er lav. Men statistikkerne hjælper ikke meget, for det er ikke alene et kvindeproblem, men et problem for samfundet, mener Everyday Sexism Project.