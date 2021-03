Krisens store tabere er overraskende holdt uden for Wammens nye, store ideudvalg

Regeringen fremlægger i den kommende uge den genåbningsplan, som skal give et konkret bud på, hvordan og hvornår coronaens restriktioner kan lempes eller helt afvikles. Planen og dens betingelser imødeses selvsagt med stor interesse i de virksomheder, som i dag er lukket ned. Især af den del af oplevelsesindustrien, som frygter at miste højsæson nummer to under coronakrisen.

Samtidig forbereder regeringen en buket af initiativer, som skal skubbe væksten i gang, når hjælpepakkerne udløber. Alt tyder på, at de aktuelle restriktioner har udløst minusvækst i dansk økonomi, og jo længere de opretholdes, jo større bliver kravene til de tiltag, som skal genskabe væksten senere i år.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har præsenteret et af de mulige bidrag. Et nyt digitaliseringspartnerskab om Danmarks digitale fremtid. Formanden er Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand i A. P. Møller – Mærsk og Siemens, og blandt de 27 medlemmer af partnerskabet findes forventeligt flere tunge erhvervsledere og toppen af erhvervslivets og fagbevægelsens organisationer. Det mest overraskende er, at SMVdanmark, de mindre og mellemstore virksomheders organisation, ikke er med.

Partnerskabet skal komme med sine anbefalinger allerede i oktober, så det skal gå stærkt. Et hurtigtarbejdende udvalg på 27 personer er næsten en selvmodsigelse. Finansministeren ønsker naturligt nok fokus på vækst og arbejdspladser i hans egen embedsperiode. Risikoen er, at der ikke er tid til at udvikle banebrydende nye ideer og forslag. Fordelen er, at når gode forslag afleveres til finansministeren, så sidder han på pengekassen og kan potentielt hente milliarder i EU’s genopretningsfond.