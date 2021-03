Jagtformand: »Her på egnen er ulven set luske rundt i villahaver. Det tror jeg ikke ret mange vil bryde sig om«

Blandt jægere har der længe cirkuleret informationer om illegale ulvedrab. Det fortæller John Jensen, formand for Hovborg Jagtforening i Sydjylland. Men han vil ikke gøre noget for at politianmelde nogen. Han mener ikke, at ulven hører hjemme i Danmark.

»Ulven ødelægger mulighederne for at have husdyr i det fri. Det rammer også dem med de små husmandsbrug og hobbylandbrug, der ikke længere kan have deres geder og får og heste i fred. De har jo ikke som de store fåreavlere råd til at sætte ulvehegn til 50.000 kroner op og få statsstøtte«, argumenterer John Jensen.

Han peger på, at ulvens nærhed i sig selv kan stresse husdyrene så meget, at det kan umuliggøre et liv med husdyr.

Jagtforeningsformanden fra Hovborg har inden for de seneste uger fået ørerne i maskinen for udsagn om, at de, der skyder ulve, kan sammenlignes med frihedskæmpere. Hvilket formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, har kaldt dumt. Men ikke ulovligt.

I sidste uge var John Jensen indkaldt til afhøring hos politiet, men det var mere, fordi der skulle være udstedt dødstrusler mod ham, siger han selv.