I Esbjerg har man ringet til samtlige smittede: »Vi må blandt andet forklare dem, at man ikke skal gå i kælderen og vaske og heller ikke gå på indkøb«

Efter et lokalt smitteudbrud har Esbjerg Kommune fået tilladelse til at kontakte alle smittede for at sikre, at de isolerer sig. Borgmesteren kalder det et »vigtigt redskab« i kampen for at slå smitten ned.